Российские военные из 5-й армии в ответ на обстрел ВСУ в Запорожской области нанесли удары из «Гиацинтов» 2С5 по позициям украинских боевиков, после чего «противник заглох», сообщила Военная хроника.

Данные об этом поступили от подписчиков-артиллеристов с легендарным «Пионом».

«Вчера вечером ВСУ в дождь и ветер начали обстрел 5-й армии (стреляли в основном «Градами»). 5-й армии где-то через пару часов это надоело, выкатили «Гиацинты» 2С5, дали десять залпов — и противник заглох», — говорится в сообщении.

10 июля с 05:00 до 11:00 5-я армия наносила удары по ВСУ, «сейчас стоит тишина».

Также Военная хроника сообщает, что спустя пару дней затишья ВСУ перегруппировались и начали новое наступление в районе Работина на Запорожском фронте.

Подразделения ВС России отбили вторую волну, противник откатился на исходные рубежи и активно подтягивает резерв.