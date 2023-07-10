Военная хроника: ВС России ответили «Гиацинтами» на обстрел ВСУ в Запорожской области
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Данные об этом поступили от подписчиков-артиллеристов с легендарным «Пионом».
«Вчера вечером ВСУ в дождь и ветер начали обстрел 5-й армии (стреляли в основном «Градами»). 5-й армии где-то через пару часов это надоело, выкатили «Гиацинты» 2С5, дали десять залпов — и противник заглох», — говорится в сообщении.
10 июля с 05:00 до 11:00 5-я армия наносила удары по ВСУ, «сейчас стоит тишина».
Также Военная хроника сообщает, что спустя пару дней затишья ВСУ перегруппировались и начали новое наступление в районе Работина на Запорожском фронте.
Подразделения ВС России отбили вторую волну, противник откатился на исходные рубежи и активно подтягивает резерв.