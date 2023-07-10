Украинский военный Владимир Ясько рассказал, что его отправили на передовую без подготовки, и поблагодарил российских военных за гуманное отношение к пленным.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ясько утверждает, что был отправлен на передовую без подготовки.

«Никакой подготовки не проходил, привезли прямо в часть, а оттуда на передовую», — уточнил он.

Он также отметил, что российские бойцы проявляют гуманное отношение к пленным украинцам — предоставляют еду, воду и медицинскую помощь.

Вместе с тем военный сообщил, что украинские командиры не появляются на передовых позициях и не имеют полного представления о ситуации.

Украинцы, по его словам, также не желают участвовать в боевых действиях и предпринимают меры, чтобы избежать попадания на передовую. Он указал на то, что многие подделывают медицинские документы, чтобы избежать службы на фронте.

В своём обращении к соотечественникам, находящимся в зоне боевых действий, Владимир призвал их складывать оружие, поднимать белый флаг и сдаваться в плен.

Ранее, как сообщила газета «Взгляд», пленный боевик украинского нацподразделения «Кракен» заявил, что украинские бойцы боятся ездить на танках Leopard из-за охоты на них.