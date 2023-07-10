На Украине попросили Австралию помочь в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

На Украине надеются, что власти Австралии помогут стране в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС и направят инженеров и экологов в регион, заявил украинский посол Василий Мирошниченко.

«Австралия может оказать практическую поддержку. Ликвидация последствий наводнения после обрушения плотины Каховской ГЭС... была большой проблемой, и на её решение уйдут годы», — цитирует его ТАСС со ссылкой на Sydney Morning Herald.

Дипломат выразил надежду на то, что австралийские инженеры и учёные захотят поехать на Украину и «предоставить практическую помощь». По мнению Мирошниченко, правительство Австралии может проспонсировать такие поездки.

Общее число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС возросло до 53.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.