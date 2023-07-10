Пленный украинский военный Стрельцов отметил крайне низкий боевой дух в ВСУ

Пленный украинский военный Данила Стрельцов рассказал, что из ушедшей на 15-дневный отпуск украинской роты вернулась только половина взвода.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Третью роту отпустили в отпуск на 15 дней, из полноценной роты вернулась только половина взвода», — прокомментировал Стрельцов.

Он также рассказал о больших потерях в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кроме того, по его словам, командиры украинской армии плохо владеют тактической обстановкой. Например, они посылают военных в якобы пустой квартал, хотя там находятся уже готовые к бою позиции российских войск.

Ранее российский боец с позывным Карлссон рассказал военкору RT Владу Андрице о прячущихся в мусоре и норах солдатах ВСУ.