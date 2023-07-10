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Пленный украинский военный Стрельцов отметил крайне низкий боевой дух в ВСУ

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Пленный украинский военный Данила Стрельцов рассказал, что из ушедшей на 15-дневный отпуск украинской роты вернулась только половина взвода.
Пленный украинский военный Стрельцов отметил крайне низкий боевой дух в ВСУ
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Третью роту отпустили в отпуск на 15 дней, из полноценной роты вернулась только половина взвода», — прокомментировал Стрельцов.

Он также рассказал о больших потерях в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кроме того, по его словам, командиры украинской армии плохо владеют тактической обстановкой. Например, они посылают военных в якобы пустой квартал, хотя там находятся уже готовые к бою позиции российских войск. 

Ранее российский боец с позывным Карлссон рассказал военкору RT Владу Андрице о прячущихся в мусоре и норах солдатах ВСУ.

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