Пленный украинский военный Стрельцов отметил крайне низкий боевой дух в ВСУ
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Третью роту отпустили в отпуск на 15 дней, из полноценной роты вернулась только половина взвода», — прокомментировал Стрельцов.
Он также рассказал о больших потерях в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Кроме того, по его словам, командиры украинской армии плохо владеют тактической обстановкой. Например, они посылают военных в якобы пустой квартал, хотя там находятся уже готовые к бою позиции российских войск.
Ранее российский боец с позывным Карлссон рассказал военкору RT Владу Андрице о прячущихся в мусоре и норах солдатах ВСУ.