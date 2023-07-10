В Киевской области неизвестные начали захват кафедрального собора

Неизвестные утром 10 июля начали захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщил Союз православных журналистов.

«В 6.30 (совпадает с мск) 10 июля 2023 года на территорию Преображенского кафедрального собора Белой Церкви проникли неизвестные, которые под охраной полиции срезают болгаркой двери храма», — сообщается на сайте СПЖ.

По данным журналистов, ворота собора заблокировали люди спортивного телосложения. Подчёркивается, что один из захватчиков назвал себя протестантом.

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.