Глава ЦИК Узбекистана заявил, что никто не вмешивался в выборы в республике
Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев заявил на брифинге, что деятельность ЦИК независима и никто в неё не вмешивался во время президентских выборов в республике.
- AFP
- © VYACHESLAV OSELEDKO
«Никто не вмешивался и не препятствовал нашей работе», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев победил на президентских выборах в Узбекистане.
Согласно предварительным данным ЦИК, Мирзиёев набрал 87,05% голосов.
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