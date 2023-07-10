Глава ЦИК Узбекистана заявил, что никто не вмешивался в выборы в республике

Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев заявил на брифинге, что деятельность ЦИК независима и никто в неё не вмешивался во время президентских выборов в республике.

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«Никто не вмешивался и не препятствовал нашей работе», — приводит его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев победил на президентских выборах в Узбекистане. Согласно предварительным данным ЦИК, Мирзиёев набрал 87,05% голосов.