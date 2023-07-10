Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост главы Узбекистана.

«Высоко ценим Вашу принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества России и Узбекистана», — говорится в телеграмме Путина.

Российский президент пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов в работе.

Голосование в Узбекистане проходило 9 июля с 06:00 до 18:00 мск.

Согласно предварительным данным ЦИК Узбекистана, Мирзиёев набирает 87,05% голосов.