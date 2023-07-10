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РИА Новости: доброволец рассказал, что выкуп из украинского плена стоил $20 тысяч

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Бежавший из плена доброволец с позывным Топаз рассказал, что выкуп из украинского плена для российских бойцов стоил $20 тысяч и не гарантировал жизнь.

Об этом информирует РИА Новости.

Доброволец отметил, что обмена военнопленными киевские силовики из батальона «Скала» им не предлагали.

При этом, по словам добровольца, рассматривался только откуп, после которого военнопленных просто выводили в поле.

«Командиры прямо так и сказали: «Хочешь — бери белый флаг и иди к своим. Дойдёшь — значит, дойдёшь, а не дойдёшь — значит, судьба такая», — сказал мужчина.

Ранее корреспондент RT Сами Абу Деяб рассказал, что в рамках гуманитарной инициативы власти ДНР устроили встречи украинских военнопленных с семьями.

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