АТОР заявила об отсутствии запросов от российских туристов на прерывание отдыха в Абхазии
- РИА Новости
«Несколько отелей попросили приостановить бронирование на 3—4 дня для приведения территории в порядок. Пока запросов от туристов на прерывание отдыха в Абхазии туроператорами не фиксировалось», — заявили в объединении.
Уточняется, что всего в районах подтопления, по предварительной оценке, может находиться свыше 3 тыс. организованных российских туристов.
Ранее в РУП «Черноморэнерго» заявили, что почти весь Гагрский район Абхазии остался без света из-за сильного ливня.