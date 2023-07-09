АТОР заявила об отсутствии запросов от российских туристов на прерывание отдыха в Абхазии

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что ряд абхазских отелей попросили туроператоров приостановить бронирование на пару дней для приведения территории в порядок после обильных дождей, при этом запросов от россиян на прерывание отдыха не поступало.

«Несколько отелей попросили приостановить бронирование на 3—4 дня для приведения территории в порядок. Пока запросов от туристов на прерывание отдыха в Абхазии туроператорами не фиксировалось», — заявили в объединении.

Уточняется, что всего в районах подтопления, по предварительной оценке, может находиться свыше 3 тыс. организованных российских туристов.

Ранее в РУП «Черноморэнерго» заявили, что почти весь Гагрский район Абхазии остался без света из-за сильного ливня.