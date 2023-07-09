Глава МЧС Абхазии совершает облёт пострадавших от ливня территорий

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния совершает облёт территорий, пострадавших от сильного ливня, в Гагрском районе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Министр облетает территории, которые пострадали от сильных ливней. Из Сухума направлены дополнительные силы и спецтехника для устранения последствий стихии», — прокомментировал представитель спасательного ведомства.

Ранее стало известно, что в Абхазии временно приостановили движение поездов из-за размыва ж/д путей.

Также в РУП «Черноморэнерго» заявили, что почти весь Гагрский район остался без света из-за сильного ливня.