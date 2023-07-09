В Абхазии временно приостановили движение поездов из-за размыва ж/д путей

В Абхазии движение поездов временно приостановлено из-за размыва железнодорожных путей сильным ливнем.

Об этом сообщает пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога» (АЖД) в Telegram-канале.

Отмечается, что в районе Гагрского железнодорожного вокзала подмыло пути и свыше 200 шпал на станции «Бзыбь» провисло.

«После отправки пассажирского поезда Москва — Сухум движение поездов было приостановлено. Электропоезд «Ласточка» остановится на станции «Цандрипш», — прокомментировал главный инженер АЖД Леонид Куруа.

Отмечается, что на участках работают технические составы, примерные сроки окончания ремонтных работ пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что почти весь Гагрский район остался без света из-за сильного ливня.