Узнать больше

В Абхазии временно приостановили движение поездов из-за размыва ж/д путей

Короткая ссылка
В Абхазии движение поездов временно приостановлено из-за размыва железнодорожных путей сильным ливнем.
В Абхазии временно приостановили движение поездов из-за размыва ж/д путей
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога» (АЖД) в Telegram-канале.

Отмечается, что в районе Гагрского железнодорожного вокзала подмыло пути и свыше 200 шпал на станции «Бзыбь» провисло.

«После отправки пассажирского поезда Москва — Сухум движение поездов было приостановлено. Электропоезд «Ласточка» остановится на станции «Цандрипш», — прокомментировал главный инженер АЖД Леонид Куруа.

Отмечается, что на участках работают технические составы, примерные сроки окончания ремонтных работ пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что почти весь Гагрский район остался без света из-за сильного ливня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить