В Москве тысячи граждан Узбекистана проголосовали на президентских выборах

Тысячи граждан Узбекистана, живущих в Москве, проголосовали на досрочных президентских выборах на участке в посольстве Узбекистана. Отмечается, что в первые часы работы уже с момента открытия участка около 4 тыс. граждан республики пришли на голосование.

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