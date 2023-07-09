В Москве тысячи граждан Узбекистана проголосовали на президентских выборах
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова.
«Вы наблюдаете активность наших граждан, которые решили принять участие в столь важном политическом событии для жизни нашей страны. Они активно приходят, голосуют», — отметил он.
Ранее сообщалось, что более 10 млн человек, 52,16% избирателей, проголосовали на досрочных президентских выборах в Узбекистане к 11:00 мск.