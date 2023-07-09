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Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих и техника

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ВС России за минувшие сутки ликвидировали 60 военных и более десяти единиц военной техники ВСУ на Херсонском направлении.
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих и техника
  • РИА Новости

Об этом сообщают в Министерстве обороны России.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили один танк, восемь автомобилей, самоходную гаубицу «Гвоздика» и артиллерийскую систему М777 производства США.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 поразил бронетранспортёр Вооружённых сил Украины при движении на Южно-Донецком направлении.

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