Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих и техника
- РИА Новости
Об этом сообщают в Министерстве обороны России.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.
Кроме того, российские военные уничтожили один танк, восемь автомобилей, самоходную гаубицу «Гвоздика» и артиллерийскую систему М777 производства США.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 поразил бронетранспортёр Вооружённых сил Украины при движении на Южно-Донецком направлении.