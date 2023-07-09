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Ганчев: школы в Харьковской области не смогут начать занятия 1 сентября штатно

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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире программы «Соловьёв.Live» сказал, что учебные заведения подконтрольной России части Харьковской области не смогут начать занятия штатно 1 сентября из-за постоянных обстрелов.
Ганчев: школы в Харьковской области не смогут начать занятия 1 сентября штатно
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

«Касательно учебного процесса, мы, конечно, не рассчитываем, что наши условия позволят в полной мере открыть все учебные заведения с 1 сентября», — отметил Ганчев.

Однако он подчеркнул, что совместно с Министерством образования будет проведена работа для того, чтобы дети в области освоили хотя бы минимальную образовательную программу, которая будет представлена в России.

Кроме того, Ганчев обратил внимание на проблему аттестации учеников, которые получили образование, но лишились документов.

«Было принято решение о том, чтобы аккредитовать несколько школ на территории Харьковской области, и в этих школах дети должны были уже по российским стандартам получать аттестаты российского образца», — уточнил он.

Ранее Ганчев сообщил о том, что среди мобилизованных ВСУ в Харьковской области царят упаднические настроения.

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