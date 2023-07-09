Ганчев: школы в Харьковской области не смогут начать занятия 1 сентября штатно
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
«Касательно учебного процесса, мы, конечно, не рассчитываем, что наши условия позволят в полной мере открыть все учебные заведения с 1 сентября», — отметил Ганчев.
Однако он подчеркнул, что совместно с Министерством образования будет проведена работа для того, чтобы дети в области освоили хотя бы минимальную образовательную программу, которая будет представлена в России.
Кроме того, Ганчев обратил внимание на проблему аттестации учеников, которые получили образование, но лишились документов.
«Было принято решение о том, чтобы аккредитовать несколько школ на территории Харьковской области, и в этих школах дети должны были уже по российским стандартам получать аттестаты российского образца», — уточнил он.
Ранее Ганчев сообщил о том, что среди мобилизованных ВСУ в Харьковской области царят упаднические настроения.