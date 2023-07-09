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Ганчев: среди мобилизованных ВСУ в Харьковской области царят упаднические настроения

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Население Купянского района Харьковской области сообщает об упаднических настроениях базирующихся там подразделений ВСУ.
Ганчев: среди мобилизованных ВСУ в Харьковской области царят упаднические настроения
  • AFP

Об этом заявил в эфире «Соловьёв. Live» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«С такими настроениями эти бойцы ходят по улицам, пьют. Это всё ведёт к большим потерям с их стороны», — цитирует его ТАСС.

Ганчев отметил, что бойцы ВСУ «видят, что их используют как мясо».

«Вот поэтому настроения такие упаднические в рядах этих мобилизованных», — заключил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором зафиксировано, как российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и хранилище ГСМ в селе Одноробовка Харьковской области.

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