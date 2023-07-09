Ганчев: среди мобилизованных ВСУ в Харьковской области царят упаднические настроения
- AFP
Об этом заявил в эфире «Соловьёв. Live» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«С такими настроениями эти бойцы ходят по улицам, пьют. Это всё ведёт к большим потерям с их стороны», — цитирует его ТАСС.
Ганчев отметил, что бойцы ВСУ «видят, что их используют как мясо».
«Вот поэтому настроения такие упаднические в рядах этих мобилизованных», — заключил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором зафиксировано, как российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и хранилище ГСМ в селе Одноробовка Харьковской области.