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РИА Новости: группировка «Юг» сорвала попытку ВСУ занять опорный пункт в нейтральной зоне

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Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки ВС России противник с потерями отступил.

Об этом РИА Новости рассказал боец гаубично-артиллерийского дивизиона.

По его словам, обнаружить попытку ВСУ закрепиться на нейтральной полосе удалось благодаря разведчикам и операторам беспилотников.

«Обычно ходят группами по три—четыре человека, иногда двойками, а тут пошло сразу десять человек», — сказал российский военный.

Он отметил, что такое количество нехарактерно для размера группы ВСУ, а также предположил, что в ней шли сапёры для разминирования.

Ранее ВС России уничтожили на Сватовском направлении танк, бронемашину и два пикапа.

Также на Южно-Донецком направлении ударом авиации уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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