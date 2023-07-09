РИА Новости: группировка «Юг» сорвала попытку ВСУ занять опорный пункт в нейтральной зоне

Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки ВС России противник с потерями отступил.

Об этом РИА Новости рассказал боец гаубично-артиллерийского дивизиона.

По его словам, обнаружить попытку ВСУ закрепиться на нейтральной полосе удалось благодаря разведчикам и операторам беспилотников.

«Обычно ходят группами по три—четыре человека, иногда двойками, а тут пошло сразу десять человек», — сказал российский военный.

Он отметил, что такое количество нехарактерно для размера группы ВСУ, а также предположил, что в ней шли сапёры для разминирования.

Ранее ВС России уничтожили на Сватовском направлении танк, бронемашину и два пикапа.

Также на Южно-Донецком направлении ударом авиации уничтожен склад боеприпасов ВСУ.