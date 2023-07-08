В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июля по состоянию на 17:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): в гаражном кооперативе «Бирюза» ранены мужчины 1973-го, 1955 года рождения и парень 2002 года рождения», — сообщило представительство в Telegram.

Ранее сообщалось о двух мирных жителях, получивших ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ.