Два жителя Донецка ранены в результате обстрела ВСУ
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Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«В результате варварского обстрела Кировского района со стороны украинских нацистов в микрорайоне Бирюзова в гаражном кооперативе ранения получили: мужчина 1973 года рождения и его сын 2002 года рождения», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что газопровод и трансформаторная подстанция повреждены в многоквартирном доме в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.