Два жителя Донецка ранены в результате обстрела ВСУ

Два человека получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ.

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате варварского обстрела Кировского района со стороны украинских нацистов в микрорайоне Бирюзова в гаражном кооперативе ранения получили: мужчина 1973 года рождения и его сын 2002 года рождения», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что газопровод и трансформаторная подстанция повреждены в многоквартирном доме в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.