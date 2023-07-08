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Два жителя Донецка ранены в результате обстрела ВСУ

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Два человека получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ.
Два жителя Донецка ранены в результате обстрела ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате варварского обстрела Кировского района со стороны украинских нацистов в микрорайоне Бирюзова в гаражном кооперативе ранения получили: мужчина 1973 года рождения и его сын 2002 года рождения», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что газопровод и трансформаторная подстанция повреждены в многоквартирном доме в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.

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