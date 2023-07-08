В Тбилиси сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля
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Об этом заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.
Он рассказал, что участникам акции удалось пройти территорию обходными путями и прорвать коридор полиции.
«Мы провели эвакуацию организаторов и участников фестиваля. Полиция пытается стабилизировать ситуацию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «Национальную спутниковую компанию», которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.