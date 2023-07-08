В Тбилиси сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля

Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси в Тбилиси, где должно было состоятся проведение фестиваля «Неделя прайда».

Gettyimages.ru

© yurii_zym