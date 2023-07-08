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Газопровод повреждён после обстрела в многоквартирном доме в Донецке

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Газопровод и трансформаторная подстанция повреждены в многоквартирном доме в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.
Газопровод повреждён после обстрела в многоквартирном доме в Донецке
  • Gettyimages.ru
  • © Nostal6ie

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В многоквартирном доме по улице Прудовой повреждены балконные блоки, остекление, трансформаторная подстанция и газопровод», — написал Кулемзин в Telegram.

Он уточнил, что также в результате обстрелов района выбито остекление в детском саду, повреждены частные дома.

Ранее в Петровском районе Донецка 1,9 тыс. абонентов остались без света в результате обстрела города со стороны ВСУ.

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