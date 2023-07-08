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Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ

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Сотрудники военно-гражданской администрации Харьковской области попали под обстрел со стороны украинской армии, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.
Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Сотрудники ВГА Харьковской области, выполняя рабочие задачи на подконтрольной Вооружённым силам Российской Федерации территории нашего региона, попали под обстрел ВСУ», — написал Ганчев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в результате происшествия никто не погиб, одна машина повреждена осколками.

Ранее один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ подконтрольного ВС России посёлка Великий Выселок в Харьковской области.

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