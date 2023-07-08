Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ

Сотрудники военно-гражданской администрации Харьковской области попали под обстрел со стороны украинской армии, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.

«Сотрудники ВГА Харьковской области, выполняя рабочие задачи на подконтрольной Вооружённым силам Российской Федерации территории нашего региона, попали под обстрел ВСУ», — написал Ганчев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в результате происшествия никто не погиб, одна машина повреждена осколками.

Ранее один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ подконтрольного ВС России посёлка Великий Выселок в Харьковской области.