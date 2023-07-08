Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ
- AP
- © Iryna Rybakova
«Сотрудники ВГА Харьковской области, выполняя рабочие задачи на подконтрольной Вооружённым силам Российской Федерации территории нашего региона, попали под обстрел ВСУ», — написал Ганчев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в результате происшествия никто не погиб, одна машина повреждена осколками.
Ранее один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ подконтрольного ВС России посёлка Великий Выселок в Харьковской области.