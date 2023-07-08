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В Херсонской области начата выплата компенсаций за ущерб от наводнения

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В Херсонской области начали выплату компенсаций за ущерб имуществу, который был причинён наводнением после ЧП на Каховской ГЭС, сообщает глава правительства региона Андрей Алексеенко.
В Херсонской области начата выплата компенсаций за ущерб от наводнения
  • РИА Новости

«Начали выплату компенсаций за ущерб имуществу, причинённый в результате наводнения», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

Размер выплат составит от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее в экстренных службах сообщили, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55.

Почти 14,9 тыс. жилых домов и 148 социально значимых объектов освободились от воды после разрушения Каховской ГЭС.

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