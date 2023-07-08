В Херсонской области начата выплата компенсаций за ущерб от наводнения

В Херсонской области начали выплату компенсаций за ущерб имуществу, который был причинён наводнением после ЧП на Каховской ГЭС, сообщает глава правительства региона Андрей Алексеенко.

РИА Новости