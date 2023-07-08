В Херсонской области начата выплата компенсаций за ущерб от наводнения
- РИА Новости
«Начали выплату компенсаций за ущерб имуществу, причинённый в результате наводнения», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.
Размер выплат составит от 50 до 100 тыс. рублей.
Ранее в экстренных службах сообщили, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55.
Почти 14,9 тыс. жилых домов и 148 социально значимых объектов освободились от воды после разрушения Каховской ГЭС.