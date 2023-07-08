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Украинские войска за сутки выпустили 131 снаряд по ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 25 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним был выпущен 131 снаряд.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы трёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три гражданских лица в Куйбышевском и Петровском районах Донецка.

Также сообщается о повреждении 13 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку.

Также мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что более 60 человек погибли и свыше 260 получили ранения с февраля 2022 года из-за обстрелов города со стороны ВС Украины.

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