Украинские войска за сутки выпустили 131 снаряд по ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы трёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Донецке и Макеевке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три гражданских лица в Куйбышевском и Петровском районах Донецка.
Также сообщается о повреждении 13 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку.
Также мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что более 60 человек погибли и свыше 260 получили ранения с февраля 2022 года из-за обстрелов города со стороны ВС Украины.