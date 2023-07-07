Экс-президент Молдавии Воронин назвал глупостью решение о выходе из соглашений СНГ

Экс-президент Молдавии Владимир Воронин назвал глупостью решение правящей партии о выходе из соглашений с СНГ и денонсации Конвенции Межпарламентской ассамблеи содружества.

«(Это. — RT) не единственная глупость, совершённая парламентским большинством. Мы знаем, для кого они работают, для чего делают такие вещи, пользуясь крайне серьёзной международной обстановкой», — цитирует его РИА Новости.

По словам Воронина, для республики важна экономическая и социальная сферы сотрудничества в рамках СНГ. Он подчеркнул, что власти должны ориентироваться в принятии подобных решений не на политику, а на национальные интересы.

В конце июня молдавское правительство приняло решение одобрить денонсацию соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС разного характера.

По словам генсека СНГ Сергея Лебедева, выход Молдавии из содружества приведёт к негативным последствиям для страны.