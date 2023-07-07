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Зеленский заявил, что ВСУ сложно наступать из-за дальнобойного оружия России

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённым силам Украины сложно наступать из-за дальнобойного оружия России.
Зеленский заявил, что ВСУ сложно наступать из-за дальнобойного оружия России
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с чешским премьер-министром Петром Фиалой.

«Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию проводить, сложно оборонную операцию вести», — цитирует его РИА Новости

Зеленский добавил, что российские войска имеют дистанционное преимущество.

По словам президента Украины, он ведёт переговоры с американскими властями о предоставлении Киеву дальнобойного оружия.

В июне российский лидер Владимир Путин заявил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.

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