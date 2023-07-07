Сальдо: из-за террористических действий ВСУ за последнее время погибли пять детей
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«Только за последнее время от террористических действий украинских вооружённых формирований у нас пятеро погибших детей, четверо раненых», — написал он в Telegram.
Сальдо добавил: это не считая пострадавших от наводнения, лишённых возможности нормальной жизни, отдыха и учёбы.
По его словам, есть случаи, когда пытаются похитить несовершеннолетних и вывезти их на подконтрольную националистам территорию.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Генсек организации Антониу Гутерреш не нашёл в себе мужества признать преступления киевского режима против детей.
Аргентинский журналист Себастьян Сальгадо заявил, что украинские военные стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети.