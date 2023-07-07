В результате действий украинских военных за последнее время в Херсонской области погибли пять детей, четверо ранены, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Только за последнее время от террористических действий украинских вооружённых формирований у нас пятеро погибших детей, четверо раненых», — написал он в Telegram.

Сальдо добавил: это не считая пострадавших от наводнения, лишённых возможности нормальной жизни, отдыха и учёбы.

По его словам, есть случаи, когда пытаются похитить несовершеннолетних и вывезти их на подконтрольную националистам территорию.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Генсек организации Антониу Гутерреш не нашёл в себе мужества признать преступления киевского режима против детей.

Аргентинский журналист Себастьян Сальгадо заявил, что украинские военные стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети.