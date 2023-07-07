Украинский конфликт позволил сделать три вывода о принципах ведения боевых действий.

Об этом пишет издание Economist.

Как отмечается в материале, первый вывод состоит в том, что всё сложнее становится скрывать оперативную информацию на поле боя, на исход битвы будет оказывать большее влияние работа разведки.

Издание также отмечает, что даже в эпоху искусственного интеллекта в конфликтах будет задействовано большое количество личного состава.

Согласно третьему выводу, границы войн будут менее чёткими, в то время как разница между военными, гражданским населением и коммерческими компаниями в ходе боевых действий будет размываться.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что конфликт с Россией не закончится благоприятным образом для президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, украинский конфликт закончится на условиях Москвы, которые состоят в демилитаризации и денацификации Украины.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что ВСУ потеряют сотни тысяч солдат при проведении контрнаступления.