В Днепропетровской области заявили о пожаре на предприятии после взрыва
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о пожаре на предприятии в Криворожском районе после взрыва.
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он написал в Telegram.
«Произошёл пожар. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало четырёхметровой высоты», — сообщил Лысак.
Ранее стало известно о взрывах возле Кривого Рога.
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