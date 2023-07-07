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В Днепропетровской области заявили о пожаре на предприятии после взрыва

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Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о пожаре на предприятии в Криворожском районе после взрыва.
В Днепропетровской области заявили о пожаре на предприятии после взрыва
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в Telegram.

«Произошёл пожар. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало четырёхметровой высоты», — сообщил Лысак.

Ранее стало известно о взрывах возле Кривого Рога.

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