В Днепропетровской области заявили о пожаре на предприятии после взрыва

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о пожаре на предприятии в Криворожском районе после взрыва.

РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в Telegram. «Произошёл пожар. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало четырёхметровой высоты», — сообщил Лысак. Ранее стало известно о взрывах возле Кривого Рога.