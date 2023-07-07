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Марочко: Киев наращивает ударные силы в тылу на Купянском и Краснолиманском направлениях

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о наращивании Киевом ударных сил в тылу на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

«В ряде тыловых населённых пунктов на Купянском и Краснолиманском направлениях отмечается рост численности вооружённых формирований Украины», — заявил Марочко.

Он уточнил, что накопление войск, оружия и военной техники тщательно маскируется. При этом противник рассредотачивает свои силы, чтобы избежать больших потерь в случае удара России по их местоположению.

Ранее Марочко заявил об усилении группировки ВСУ под Сватовом и Кременной.

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