Рогов заявил, что снижения рисков ядерной провокации со стороны Киева нет
Об этом информирует ТАСС.
«Не вижу снижения рисков ядерной провокации», — сказал Рогов.
По его словам, недавнее заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова относительно снижения опасности искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС призвано снизить бдительность.
Также Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области бросают пехоту на минные поля.
Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии Киева на ЗАЭС с катастрофичными последствиями.