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Рогов заявил, что снижения рисков ядерной провокации со стороны Киева нет

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Снижения рисков возможной ядерной провокации в Запорожской области со стороны Киева нет, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Об этом информирует ТАСС.

«Не вижу снижения рисков ядерной провокации», — сказал Рогов.

По его словам, недавнее заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова относительно снижения опасности искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС призвано снизить бдительность.

Также Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области бросают пехоту на минные поля.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии Киева на ЗАЭС с катастрофичными последствиями.

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