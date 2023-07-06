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Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО планирует ввести войска на Украину

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность ввести войска на Украину.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО планирует ввести войска на Украину
  • Gettyimages.ru

Об этом Макгрегор сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Страны НАТО планируют интервенцию на Украину», — цитирует его РИА Новости.

По словам экс-советника, такое развитие событий «произойдёт в любом случае».

Как рассказал Макгрегор, власти Польши и Литвы уже рассматривают возможность совместного ввода войск на Украину.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в июне заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

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