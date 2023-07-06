Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО планирует ввести войска на Украину
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Об этом Макгрегор сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Страны НАТО планируют интервенцию на Украину», — цитирует его РИА Новости.
По словам экс-советника, такое развитие событий «произойдёт в любом случае».
Как рассказал Макгрегор, власти Польши и Литвы уже рассматривают возможность совместного ввода войск на Украину.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в июне заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.