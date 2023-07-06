Минкультуры Украины потребовало освободить ещё два корпуса Киево-Печерской лавры

Министерство культуры Украины потребовало освободить ещё два корпуса Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) до 10 июля.

Об этом говорится на сайте «Союза православных журналистов».

«Минкультуры в лице заповедника потребовало от монастыря Киево-Печерской лавры освободить к 10 июля 57-й и 58-й корпуса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что паломники и гости монастыря должны освободить корпуса до 09:00 10 июля, а также предоставить комиссии доступ в помещения для проверки и опечатывания.

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.