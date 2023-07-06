Узнать больше

Минкультуры Украины потребовало освободить ещё два корпуса Киево-Печерской лавры

Короткая ссылка
Министерство культуры Украины потребовало освободить ещё два корпуса Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) до 10 июля.
Минкультуры Украины потребовало освободить ещё два корпуса Киево-Печерской лавры
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте «Союза православных журналистов».

«Минкультуры в лице заповедника потребовало от монастыря Киево-Печерской лавры освободить к 10 июля 57-й и 58-й корпуса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что паломники и гости монастыря должны освободить корпуса до 09:00 10 июля, а также предоставить комиссии доступ в помещения для проверки и опечатывания.

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить