Минкультуры Украины потребовало освободить ещё два корпуса Киево-Печерской лавры
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Об этом говорится на сайте «Союза православных журналистов».
«Минкультуры в лице заповедника потребовало от монастыря Киево-Печерской лавры освободить к 10 июля 57-й и 58-й корпуса», — говорится в заявлении.
Отмечается, что паломники и гости монастыря должны освободить корпуса до 09:00 10 июля, а также предоставить комиссии доступ в помещения для проверки и опечатывания.
Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.