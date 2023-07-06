РИА Новости: в казармах во Львове могли находиться танки Challenger и до 800 боевиков
- Gettyimages.ru
По информации агентства, с высокой вероятностью на территории академии были британские танки Challenger.
Как пишет Военная хроника, ночной ракетный удар по Львову, по предварительным данным, пришёлся на здание 9-го учебного корпуса Академии Сухопутных войск Украины.
По некоторым данным, объект использовался для размещения иностранных специалистов по боевой подготовке, минно-взрывному делу и диверсионным мероприятиям.