РИА Новости: в казармах во Львове могли находиться танки Challenger и до 800 боевиков

Ударом ВС России по военной академии во Львове были поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и наёмников из западных учебных центров, сообщил РИА Новости источник в Минобороны России.

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По информации агентства, с высокой вероятностью на территории академии были британские танки Challenger. Как пишет Военная хроника, ночной ракетный удар по Львову, по предварительным данным, пришёлся на здание 9-го учебного корпуса Академии Сухопутных войск Украины. По некоторым данным, объект использовался для размещения иностранных специалистов по боевой подготовке, минно-взрывному делу и диверсионным мероприятиям.