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Лукашенко: попытка вооружённого мятежа в России не ослабила Путина

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что попытка вооружённого мятежа в России не ослабила российского президента Владимира Путина.
Лукашенко: попытка вооружённого мятежа в России не ослабила Путина
  • Gettyimages.ru

Заявление Лукашенко на встрече с журналистами приводит Sputnik Беларусь.

«Даже не надейтесь на это. Никакого шатания не было. Никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами», — отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в такой ситуации любой президент, наоборот, активизируется, собирается.

«Путин — тем более», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что не сомневался в реакции российского народа и поддержке власти 24 июня.

В Кремле заявляли, что президент России дал высокую оценку усилиям лидера Белоруссии по урегулированию ситуации вокруг попытки вооружённого мятежа.

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