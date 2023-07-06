Лукашенко: попытка вооружённого мятежа в России не ослабила Путина
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Заявление Лукашенко на встрече с журналистами приводит Sputnik Беларусь.
«Даже не надейтесь на это. Никакого шатания не было. Никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами», — отметил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, в такой ситуации любой президент, наоборот, активизируется, собирается.
«Путин — тем более», — сказал президент Белоруссии.
Ранее Путин заявил, что не сомневался в реакции российского народа и поддержке власти 24 июня.
В Кремле заявляли, что президент России дал высокую оценку усилиям лидера Белоруссии по урегулированию ситуации вокруг попытки вооружённого мятежа.