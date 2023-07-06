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Марочко: ВСУ начали хаотично стрелять в ответ на удары ВС России на Купянском направлении

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские боевики на Купянском направлении перешли к тактике хаотичных обстрелов в ответ на удары российских войск.
Марочко: ВСУ начали хаотично стрелять в ответ на удары ВС России на Купянском направлении
  • РИА Новости

По его словам, ВС России на Купянском направлении продолжают методично наносить удары по 14-й отдельной механизированной бригаде и 103-й бригаде территориальной обороны боевиков ВСУ.

«Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведётся по квадратам, а не по целям», — рассказал он ТАСС.

Ранее Марочко заявил об усилении группировки ВСУ под Сватовом и Кременной.

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