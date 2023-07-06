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Марочко заявил об усилении обстрелов прифронтовых населённых пунктов ЛНР боевиками ВСУ

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об усилении артиллерийских обстрелов прифронтовых населённых пунктов в Луганской Народной Республике украинскими боевиками.

Об этом он рассказал ТАСС.

«На Луганском тактическом направлении вооружённые формирования Украины усилили обстрелы прифронтовых населённых пунктов. Под огонь попадают населённые пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Сватово и их окрестности», — сказал он.

По его словам, украинские боевики ведут огонь как из ствольной, так и из реактивной артиллерии.

Марочко добавил, что целью атак террористов является гражданская инфраструктура, в результате чего есть жертвы среди мирного населения и разрушения зданий.

Ранее Марочко заявил, что три украинских боевика погибли при столкновении их автомобиля с бензовозом под Купянском.

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