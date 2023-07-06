Объект критической инфраструктуры повреждён во Львове
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львове повреждён объект критической инфраструктуры.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Повреждён объект критической инфраструктуры во Львове», — говорится в сообщении.
Ранее агентство УНИАН сообщило о взрыве во Львове.
Также на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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