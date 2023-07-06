Объект критической инфраструктуры повреждён во Львове

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львове повреждён объект критической инфраструктуры.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Повреждён объект критической инфраструктуры во Львове», — говорится в сообщении.

Ранее агентство УНИАН сообщило о взрыве во Львове.

Также на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.