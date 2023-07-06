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Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона «Айдар»

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Южный окружной военный суд 7 июля приступит к рассмотрению самого массового уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар»*.

Об этом сообщил один из адвокатов обвиняемых Павел Косован.

Отмечается, что все фигуранты дела будут присутствовать на суде очно.

«Им вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР... и участие в деятельности террористической организации», — сообщили в ТАСС.

Ранее военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор боевику нацбатальона «Айдар»*.

Также сообщалось, что росгвардейцы в ЛНР обнаружили перевалочный пункт боевиков запрещённого нацбата «Айдар»*.

* Признан в России экстремистским и запрещён.

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