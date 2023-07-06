Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона «Айдар»
Об этом сообщил один из адвокатов обвиняемых Павел Косован.
Отмечается, что все фигуранты дела будут присутствовать на суде очно.
«Им вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР... и участие в деятельности террористической организации», — сообщили в ТАСС.
Ранее военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор боевику нацбатальона «Айдар»*.
Также сообщалось, что росгвардейцы в ЛНР обнаружили перевалочный пункт боевиков запрещённого нацбата «Айдар»*.
* Признан в России экстремистским и запрещён.