Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона «Айдар»

Южный окружной военный суд 7 июля приступит к рассмотрению самого массового уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар»*.

Об этом сообщил один из адвокатов обвиняемых Павел Косован.

Отмечается, что все фигуранты дела будут присутствовать на суде очно.

«Им вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР... и участие в деятельности террористической организации», — сообщили в ТАСС.

Ранее военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор боевику нацбатальона «Айдар»*.

Также сообщалось, что росгвардейцы в ЛНР обнаружили перевалочный пункт боевиков запрещённого нацбата «Айдар»*.

* Признан в России экстремистским и запрещён.