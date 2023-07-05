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Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО

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Удары Вооружённых сил Украины по гражданским объектам в Донецкой Народной Республике согласуются странами Североатлантического альянса, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО
  • AP
  • © Libkos

Об этом Пушилин сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Как напомнил политик, в основном украинская армия наносит удары высокоточным оружием.

«Все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что такие удары наносятся умышленно.

Ранее Пушилин заявил, что здание администрации Волновахи после ракетного удара армии Украины получило сильные повреждения.

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