Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО

Удары Вооружённых сил Украины по гражданским объектам в Донецкой Народной Республике согласуются странами Североатлантического альянса, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Об этом Пушилин сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Как напомнил политик, в основном украинская армия наносит удары высокоточным оружием.

«Все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что такие удары наносятся умышленно.

Ранее Пушилин заявил, что здание администрации Волновахи после ракетного удара армии Украины получило сильные повреждения.