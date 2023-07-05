Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО
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Об этом Пушилин сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Как напомнил политик, в основном украинская армия наносит удары высокоточным оружием.
«Все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что такие удары наносятся умышленно.
Ранее Пушилин заявил, что здание администрации Волновахи после ракетного удара армии Украины получило сильные повреждения.