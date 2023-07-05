Небензя: Генсек ООН Гутерреш не нашёл мужества признать преступления Киева против детей
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Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о детях в вооружённых конфликтах.
Как отметил дипломат, для озвучивания обвинений в адрес украинской армии по этой проблеме необходимо определённое мужество.
«Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества Генсек в себе не нашёл», — цитирует Небензю ТАСС.
Ранее аргентинский журналист Себастьян Сальгадо заявил, что украинские военные стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети.