Генсек ООН Антониу Гутерреш не нашёл в себе мужества признать преступления киевского режима против детей, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о детях в вооружённых конфликтах.

Как отметил дипломат, для озвучивания обвинений в адрес украинской армии по этой проблеме необходимо определённое мужество.

«Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества Генсек в себе не нашёл», — цитирует Небензю ТАСС.

Ранее аргентинский журналист Себастьян Сальгадо заявил, что украинские военные стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети.