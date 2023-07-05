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Небензя: Генсек ООН Гутерреш не нашёл мужества признать преступления Киева против детей

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RT
Генсек ООН Антониу Гутерреш не нашёл в себе мужества признать преступления киевского режима против детей, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
Небензя: Генсек ООН Гутерреш не нашёл мужества признать преступления Киева против детей
  • AP
  • © Khalil Senosi

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о детях в вооружённых конфликтах.

Как отметил дипломат, для озвучивания обвинений в адрес украинской армии по этой проблеме необходимо определённое мужество.

«Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества Генсек в себе не нашёл», — цитирует Небензю ТАСС.

Ранее аргентинский журналист Себастьян Сальгадо заявил, что украинские военные стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети.

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