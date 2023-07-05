Военная хроника: все атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР отбиты

Военная хроника объяснила, почему Вооружённые силы Украины не могут продвинуться на южном и северном флангах Артёмовска, в том числе в районе Клещеевки. С 2 июля ВСУ атаковали позиции ВС России в этом районе несколько десятков раз.

«По состоянию на вечер 5 июля все атаки ВСУ рядом с Клещеевкой отбиты, занять господствующие высоты западнее этого населённого пункта украинским войскам так и не удалось», — говорится в сообщении.

Основной проблемой ВСУ на южном фланге называется вектор наступления, поскольку Клещеевка находится в низине, но окружена холмами.

«Перепад высот достигает 50—70 м, что для атак, особенно с привлечением техники, имеет ключевое значение. На этом участке украинские механизированные и пехотные соединения вынуждены двигаться снизу вверх, что осложняет задачу для штурма в разы: даже численное превосходство не помогает добиться результатов быстро», — говорится в разборе.

Отмечается, что бои за несколько дней привели к истощению украинских резервов, поэтому командование украинской армии начало отправлять в бой части, укомплектованные неподготовленными бойцами, мобилизованными от нескольких недель до трёх месяцев назад.

Также в разборе говорится, что уровень потерь в отдельных украинских подразделениях, прежде всего в штурмовых бригадах, после нескольких дней штурмов приближается к 70%.

«Из-за этого значительная часть соединений вскоре может быть выведена на доукомплектование и восстановление боеспособности, после чего на флангах может наступить относительное затишье», — заключила Военная хроника.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска поразили три скопления живой силы и техники украинской армии в районе Артёмовска в ДНР.