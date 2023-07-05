Военкор RT Филатов показал кадры боёв июля 2022 года за Красногоровку в ДНР
- РИА Новости
На видео Филатова бои ведутся за посадки у трассы, которая выходит на Красногоровку. Контроль над населённым пунктом стратегически важен для взятия группировки ВСУ в Авдеевке в клещи.
Сложность на этом направлении заключается в подготовленной обороне противника: ВСУ обустроили капитальные укрепления на участке от авдеевского коксохима до посёлка Очеретино.
Ранее российские военные рассказали военкору RT Станиславу Обищенко о ходе боевых действий в районе Марьинки.