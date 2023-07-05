Военкор RT Филатов показал кадры боёв июля 2022 года за Красногоровку в ДНР

RT публикует эксклюзивное видео от военкора Андрея Филатова, в котором показаны бои июля 2022 года за Красногоровку в ДНР.

На видео Филатова бои ведутся за посадки у трассы, которая выходит на Красногоровку. Контроль над населённым пунктом стратегически важен для взятия группировки ВСУ в Авдеевке в клещи.

Сложность на этом направлении заключается в подготовленной обороне противника: ВСУ обустроили капитальные укрепления на участке от авдеевского коксохима до посёлка Очеретино.

Ранее российские военные рассказали военкору RT Станиславу Обищенко о ходе боевых действий в районе Марьинки.