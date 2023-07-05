Военкор RT Газдиев рассказал о погибшем и пострадавших при обстреле ВСУ Кременной
- РИА Новости
В результате обстрела один мирный житель погиб и двое пострадали.
«[Мы] проезжали, пацаны стоят на дороге, кричат: «Помогите!» Мужику влетело в голову и в бедро. Его эвакуировали», — сообщил военкор.
Он также рассказал, что его съёмочная группа остановилась для оказания помощи пострадавшим.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 68 человек.