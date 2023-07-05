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Военкор RT Газдиев рассказал о погибшем и пострадавших при обстреле ВСУ Кременной

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Военкор RT Мурад Газдиев рассказал о погибшем и пострадавших при беспорядочном обстреле Кременной 5 июля со стороны Вооружённых сил Украины.
Военкор RT Газдиев рассказал о погибшем и пострадавших при обстреле ВСУ Кременной
  • РИА Новости

В результате обстрела один мирный житель погиб и двое пострадали.

«[Мы] проезжали, пацаны стоят на дороге, кричат: «Помогите!» Мужику влетело в голову и в бедро. Его эвакуировали», — сообщил военкор.

Он также рассказал, что его съёмочная группа остановилась для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 68 человек.

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