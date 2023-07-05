Здание магазина получило повреждения при обстреле Ясиноватой из РСЗО
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Населённый пункт Ясиноватая: прямое попадание в магазин «Авоська» по улице Орджоникидзе», — говорится в сообщении.
Также была повреждена инфраструктура ж/д станции Ясиноватая.
Ранее стало известно, что два частных дома и пять автомобилей получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела ВСУ.
Также женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ города Валуйки.