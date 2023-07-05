Здание магазина получило повреждения при обстреле Ясиноватой из РСЗО.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населённый пункт Ясиноватая: прямое попадание в магазин «Авоська» по улице Орджоникидзе», — говорится в сообщении.

Также была повреждена инфраструктура ж/д станции Ясиноватая.

Ранее стало известно, что два частных дома и пять автомобилей получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела ВСУ.

Также женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ города Валуйки.