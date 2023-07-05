Узнать больше

Российские войска поразили три скопления живой силы и техники ВСУ в районе Артёмовска

Короткая ссылка
Российские войска поразили три скопления живой силы и техники украинской армии в районе Артёмовска в ДНР.
Российские войска поразили три скопления живой силы и техники ВСУ в районе Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

«В районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики нанесено поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ», — заявили в министерстве.

Также российские бойцы отразили пять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, в районе Угледара в ДНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

По информации Минобороны, за сутки ВС России также отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки. Противник потерял за сутки до 290 военных на данном направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить