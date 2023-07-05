Российские войска поразили три скопления живой силы и техники ВСУ в районе Артёмовска
- РИА Новости
Об этом информирует Минобороны России.
«В районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики нанесено поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ», — заявили в министерстве.
Также российские бойцы отразили пять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Кроме того, в районе Угледара в ДНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
По информации Минобороны, за сутки ВС России также отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки. Противник потерял за сутки до 290 военных на данном направлении.