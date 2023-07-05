Российские войска поразили три скопления живой силы и техники ВСУ в районе Артёмовска

Российские войска поразили три скопления живой силы и техники украинской армии в районе Артёмовска в ДНР.

Об этом информирует Минобороны России.

«В районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики нанесено поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ», — заявили в министерстве.

Также российские бойцы отразили пять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, в районе Угледара в ДНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

По информации Минобороны, за сутки ВС России также отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки. Противник потерял за сутки до 290 военных на данном направлении.