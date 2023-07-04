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Минобороны: миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Карабахе

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Миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки в Мартунинском и Шушинском районах Нагорного Карабаха.
Минобороны: миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Карабахе
  • РИА Новости

Об этом сказано в бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах», — сказано в заявлении.

Уточняется, что пострадавших нет.

Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с азербайджанской и армянской сторонами.

23 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия продолжит вести переговоры с Арменией и Азербайджаном по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре.

В Вашингтоне 26 июня начнутся переговоры глав МИД Азербайджана и Армении.

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