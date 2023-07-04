Минобороны: миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Карабахе
- РИА Новости
Об этом сказано в бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.
«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах», — сказано в заявлении.
Уточняется, что пострадавших нет.
Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с азербайджанской и армянской сторонами.
23 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия продолжит вести переговоры с Арменией и Азербайджаном по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре.
В Вашингтоне 26 июня начнутся переговоры глав МИД Азербайджана и Армении.