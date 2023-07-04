RT опубликовал видео работы расчётов ПЗРК «Верба» по авиации ВСУ

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Военкор RT Влад Андрица опубликовал видео работы бойцов 20-й бригады, использовавших ПЗРК «Верба» против авиации боевиков ВСУ.
RT опубликовал видео работы расчётов ПЗРК «Верба» по авиации ВСУ
  • РИА Новости

Как отмечает корреспондент, он зафиксировал обстрел украинской авиации, которая совершила свои первые налёты около Марьинки после примерно месячного отсутствия в данном районе.

«Небо на линии боевого соприкосновения находится под наблюдением круглосуточно. Выстрелы производил расчёт под командованием бойца с позывным Ялта», — добавил Андрица.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы расчётов РСЗО «Град» Западного военного округа в зоне спецоперации.

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