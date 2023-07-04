В Луганске суд приговорил гранатомётчика ВСУ к 14 годам колонии

Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу против стрелка-гранатомётчика оперативной бригады «Барс» национальной гвардии Украины Алексея Прилуцкого. Военнослужащий признан виновным в том числе по статьям о покушении на убийство и жестоком обращении с гражданским населением.

Об этом сообщает Главная военная прокуратура на своём сайте.

«В суде установлено, что 16 июня 2022 года в городе Северодонецк ЛНР Прилуцкий увидел в окне многоквартирного жилого дома мирного жителя, занимавшегося повседневными делами. Испытывая неприязнь к местному населению, Прилуцкий выстрелил в направлении жильца дома из ручного противотанкового гранатомёта», — говорится в сообщении.

В результате уничтожено и повреждено имущество квартиры. Мирный житель не пострадал.

«Решением суда Прилуцкому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Суд также обязал осуждённого выплатить потерпевшему в качестве возмещения причинённого вреда 1 млн рублей», — проинформировали в Следственном комитете России.

Ранее сообщалось, что в Луганске суд приговорил военнослужащего ВСУ к 15 годам колонии за попытку убить мирного жителя.