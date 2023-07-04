Кинувшего гранату на жилой участок солдата ВСУ осудили на 14 лет тюрьмы

Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии украинского военного Александра Пинковского, который попытался убить женщину, кинув в неё гранату. Об этом сообщает СК России.

«Пинковский полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Александр Пинковский служил в 54-й отдельной мехбригаде. 28 июня 2022 года в Лисичанске он кинул гранату на участок у жилого дома. В этот момент там находилась женщина. В результате она получила ранения шеи и головы. Спасла женщину соседка, которая успела оказать ей первую помощь.

СК уточняет, что украинский военный намеренно кинул гранату, чтобы повредить чужое имущество.