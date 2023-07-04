МЧС: в районе Азербайджана, где землетрясение ощущалось больше всего, разрушений нет

В Хачмазском районе Азербайджана, где землетрясение ощущалось больше всего, разрушений не зафиксировано.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал председатель региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям Анар Оруджлу.

«В результате землетрясения в районе не зафиксировано никаких повреждений или разрушений», — сказал председатель.

Ранее в столице Азербайджана Баку произошло землетрясение, ощущались сильные толчки.

Позже сейсмологи Азербайджана заявили, что афтершоки будут продолжаться, но сильных толчков не будет.